Żegnamy węgiel. Naukowcy już wiedzą, co będzie głównym źródłem energii na świecie

Na szczęście nie są to pytania, na które nie znamy dziś odpowiedzi. Problem ze stabilnością można rozwiązać poprzez lepsze magazynowanie energii czy rozbudowę infrastruktury (co dotyczy choćby Polski). Z kolei odpowiednia polityka i podejście może sprawić, że dawni górnicy nie zostaną na lodzie. To zresztą już się dzieje. Na przykład w Polsce zwolnieni z kopalń mają pracować na farmach wiatrowych. Nabór na szkolenia ułatwiający przebranżowienie już ruszyły. Według szacunków w przyszłości lądowa energetyka wiatrowa może przyczynić się do powstania od 51 do 97 tys. nowych miejsc pracy, w zależności od scenariusza rozwoju.