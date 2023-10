Spółka CPK pokazała przyszłość polskiej kolei

Koncepcja stojąca za LHM zakłada nie tylko dostęp do różnych środków transportu w ramach węzłów przesiadkowych, ale również maksymalne wykorzystanie przestrzeni na jakiej takie węzły działają. By było to możliwe, baza specjalistów dokonuje wizji lokalnej, uwzględniając specyfikę danego miejsca, jak najlepiej dopasowując elementy węzła do możliwości terenowych oraz specyfiki danej społeczności. Dobrze widać to na przykładzie zmian po 3-dniowej wizji lokalnej na zmodernizowanym dworcu w Sieradzu: