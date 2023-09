Powrót do szkoły może być przyjemny. Te sprzęty ułatwią naukę, a nie kosztują fortuny

Dużo bardziej jednak będzie się podobało to, że mimo zaskakująco niskiej ceny, Redmi Pad SE... po prostu działa i to działa dobrze, a estetyczna i pozbawiona zbędnych dodatków nakładka MIUI 14 w wersji tabletowej świetnie odnajduje się na wyświetlaczu o większej powierzchni. Przyznaję, że na co dzień jestem rozpieszczony ponad 10-krotnie (!) droższym tabletem, a mimo to przez ostatnie dni chętnie sięgałem po tablet Redmi do masy czynności - od przeglądania internetu, przez zarządzanie kalendarzem, sprawdzanie pogody na nadchodzące wolne dni, tworzenie notatek, prostą edycję dokumentów, aż po wykonywanie 8-megapikselowym aparatem zdjęć dokumentów. I wszystko działało tak, jak należy. Ba, nawet bardziej jak należy, niż się spodziewałem, bo miałem już do czynienia z kilkoma tabletami i niespecjalnie chciałbym do nich wracać. Do Redmi Pad SE - bez problemu.