Smart dom nie musi kosztować majątku. Oto jak zacząć

Szybka wstawka z własnego doświadczenia - od ponad 5 lat mieszkam właśnie w smart domu i absolutnie nie wyobrażam sobie powrotu do "normalnego domu". Za każdym razem, kiedy spędzam czas poza swoim miejscem zamieszkania, muszę się chwilę przyzwyczajać do tego, że światło samo się nie zapala i nie gasi - albo nie mogę go zgasić lub zapalić zdalnie, że nie mogę po wyjściu sprawdzić, czy na pewno wszystko wyłączyłem, albo wręcz przeciwnie - włączyć czegoś, żeby wydawało się, że nigdzie nie wyszedłem. Nie dam głowy, czy dzięki smart domowi cokolwiek oszczędziłem, ale jeśli chodzi o komfort życia - zyski są tak ogromne, że właściwie zupełnie traci znaczenie to, ile to wszystko kosztowało.