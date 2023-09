Kivi zaprezentowało najlepszy drugi telewizor. Czyli ten, który prawdopodobnie chcesz dokupić

Jaki ma być telewizor dla dziecka? Prawdopodobnie jedną z pierwszych odpowiedzi doświadczonego rodzica będzie: wytrzymały. I taki też jest 32-calowy KidsTV, pracujący w rozdzielczości Full HD. Jego ekran pokryty jest odpornym na zarysowania i uderzenia hartowanym szkłem. Co więcej, jego podstawa umożliwia łatwe i pewne przymocowanie do powierzchni blatu czy szafki za pomocą dołączonych do zestawu mocnych naklejek.