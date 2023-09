Czy sztuczna inteligencja zmieni bankowość? Eksperci z Banku Pekao odpowiadają

W bankowości boty służą do maksymalizowania kontaktów z klientem. Jednak klienci nadal chcą przychodzić do okienka, co jest zrozumiałe na poziomie psychologicznym i socjologicznym

– mówił Wojciech Werochowski, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej.