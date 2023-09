Trend dotarł nawet do amerykańskich służb. CIA buduje własnego chatbota

Kiedy OpenAI oddało do użytku ChatGPT, nastąpił prawdziwy boom na generatywną sztuczną inteligencję. Swojego chatbota chciał mieć każdy, co wywołało (kolejną) wojnę pomiędzy Google i Microsoftem, a samą AI w swój produkt wrzuciła spora ilość przedsiębiorstw. Sztuczną inteligencję znajdziemy nawet w Gadu-Gadu i sieci supermarketów.



Jak się okazuje, swój kawałek tortu chce mieć także CIA. Agencja wywiadowcza pracuje nad chatbotem podobnym do ChatGPT, który ma pomóc pracownikom w codziennych obowiązkach.