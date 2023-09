Drugiego takiego wideodomofonu nie ma. Aqara G4 - recenzja

O co chodzi? Żeby nie trzymać was klikbejtowo w niepewności, napiszę od razu - chodzi o obsługę HomeKita i pełnienie w naszym domu roli wideodomofonu podłączonego do ekosystemu Apple'a, przy jednoczesnym zasilaniu nie z wwierconej w ścianę instalacji elektrycznej, a ze zwykłych bateryjek.



W skrócie: do instalacji tego wideodomofonu i włączenia go do naszej HomeKitowej sieci (albo nie, ale wtedy jest ciut mniej wyjątkowy) nie są wymagane żadne roboty budowlane, znajomość elektryki, posiadanie wcześniej dzwonka albo domofonu, w miejsce którego można byłoby podpiąć G4 czy nawet jakiekolwiek narzędzia, bo możemy spokojnie G4 przykleić za pomocą dołączonej taśmy. Ok, potrzebny będzie nam mały śrubokręcik, ale on akurat jest w zestawie.