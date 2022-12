Jakie prezenty kupić na święta? Te pomogą ci oszczędzić na ogrzewaniu

Zdecydowanie najłatwiejszy sposób i najskuteczniejszy, żeby oszczędzić na ogrzewaniu w nadchodzącym sezonie - zastąpić standardową głowicę termostatyczną głowicą smart. Co najważniejsze - to działa, a także w wielu przypadkach do wymiany zwykłej głowicy wymagane są tylko podstawowe narzędzia i nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy. W komplecie znajdziemy zresztą adaptery do montażu, dzięki czemu E1 zainstalujemy bez trudu na większości zaworów.