Zwiedziłem Warszawę ze smartfonem 5G w ręce — historia prawdziwa

Muszę się wam do czegoś przyznać: nigdy nie jechałem warszawskim metrem do tamtej pory. Innymi – oczywiście. Ale to w Warszawie jeszcze nigdy nie powitało mojej stopy. To się zmieniło, a podczas przechadzki do niego, musiałem sprawdzić oczywiście, co dalej mamy do zobaczenia. Nie zgadniecie, postawiliśmy na klasyka, coś, co trzeba zobaczyć.