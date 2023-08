To odkrycie jest jednym, wielkim znakiem zapytania. Tylko skąd w kosmosie wziął się pytajnik?

Po powiększeniu dolnej części zdjęcia widać coś pozornie niesamowitego. To znak zapytania, jakby ktoś dorysował go po wykonaniu tejże fotografii. Nie jest to jednak dzieło żadnego człowieka, nie jest to też wada teleskopu. Podobieństwo widocznych tu obiektów do wykorzystywanego w piśmie symbolu jest tu czysto przypadkowe. Choć z drugiej strony, uczeni nie są jeszcze do końca pewni, czym jest ów znak.