Oppo Find N3 Flip oficjalnie. Ma w sobie coś z iPhone'a

Wewnętrzny ekran AMOLED ma 6,8 cala, zagęszczenie pikseli 403 ppi, częstotliwość odświeżania 120 Hz i rozdzielczość 2520 x 1080 pikseli. Ekran zewnętrzny AMOLED trochę zmalał - mierzy teraz 3,26 cala, ale jest to zrozumiałe ze względu na inny rodzaj wyspy aparatów. Jego rozdzielczość to 720 x 382 pikseli. Akumulator ma imponującą pojemność 4300 mAh i obsługuje ładowanie z mocą do 44 W.