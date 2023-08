Opublikuj asymetryczne zdjęcie na Instagramie i wygraj podróż na Islandię. Wraca konkurs fotograficzny

Motywem przewodnim tegorocznego konkursu jest asymetria, którą należy uchwycić przy pomocy fotografii wykonanej telefonem lub tabletem, opublikowanej na Instagramie. Swoje asymetryczne dzieła może publikować absolutnie każdy: amatorzy i laicy oraz profesjonalni fotografowie. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy opublikować swoje dzieło na Instagramie, z hasztagami #asymmetrybyap i #artystycznapodroz i oznaczyć profil @artystycznapodroz.



Organizatorzy konkursu ASYMMETRY by Artystyczna Podróż zostawiają autorom zdjęć gigantyczną dozę kreatywnej swobody w obszarze tego, jak ci podejdą do motywu asymetrii. Ta, rozumiana jako stan, w którym elementy obrazu kwestionują zasady symetrii, jednocześnie tworząc spójną całość, daje gigantyczne pole do popisu dla amatorskich oraz profesjonalnych twórców. Podkreślają to sami organizatorzy: