Narzędzia domowe mogą cieszyć oko. Przegląd najciekawszych produktów marki HOTO

To bardzo dobry przykład sojuszu wzornictwa z użytecznością. Ten zestaw narzędzi otrzymał wspomnianą wyżej nagrodę Red Dot Design Award. Otrzymujemy go w eleganckiej walizeczce. Jego sercem jest wiertarko-wkrętarka 12V z silnikiem bezszczotkowym generującym moment obrotowy do 30 Nm i pracującym z prędkością do 1400 obrotów na minutę.