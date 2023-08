Obudziliśmy się w nowej Europie. W której możemy wypisać się z algorytmów Instagrama i TikToka

Według artykułu 27 DSA, Komisja Europejska może nałożyć na dostawców usług pośredniczących kary pieniężne w wysokości do 6 proc. ich całkowitego rocznego obrotu na całym świecie, jeśli stwierdzi, że naruszyli oni swoje obowiązki dotyczące zasad moderacji treści, przejrzystości algorytmów, oceny ryzyka lub współpracy z organami nadzoru. Ponadto, organy nadzoru krajowe mogą nakładać kary administracyjne lub nakazywać środki naprawcze w przypadku innych naruszeń DSA. Wydaje się więc wątpliwym, by ktokolwiek zamierzał to prawo ignorować.