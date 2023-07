Ratchet & Clank: Rift Apart działa na PC z HDD. Sony kłamało?

Tymczasem Ratchet & Clank: Rift Apart dla PS5 działa w natywnej rozdzielczości 4K. To ośmiokrotnie większa częstotliwość zagęszczenia pikseli względem 720p, co nieco łopatologicznie możemy tłumaczyć ośmiokrotnie wyższą jakością widzialnej zawartości, przynajmniej w obszarze klarowności oraz wyrazistości. Zawartość 4K zajmuje jednak więcej przestrzeni, do tego dłużej trwa jej renderowanie.