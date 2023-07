Nowa oferta w nju Mobile. Kto dostanie więcej GB? Dobre pytanie, bo nie każdy

Do tych ofert teraz nju mobile odpalił także telewizję mobilną Orange TV Go w pakiecie podstawowym za darmo, którą można oglądać w przeglądarce internetowej lub w aplikacji na iOS, lub Androida - jednocześnie nawet na trzech ekranach. Dostęp do telewizji mamy oczywiście w Polsce i UE, jeśli tylko mamy połączenie z WiFi lub jesteśmy w zasięgu sieci komórkowej. Za darmo to dobra cena.



Dla najmniej wymagających wciąż jest dostępna opcja za 19 zł miesięcznie oferująca 3 GB internetu na miesiąc, chociaż dopłata dyszki do wyższego pakietu wydaje się bardzo rozsądna. Oferta nju mobile właśnie stała się zdecydowanie jeszcze bardziej opłacalna szczególnie dla dotychczasowych klientów, bo ci mają bonusy związane ze stażem i przykładowo jeśli dotychczas korzystali z pakietu 29 zł przez 2 lata, to mogą zmienić na pakiet wyższy i od razu otrzymać większe paczki danych.