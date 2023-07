Masz konto w tym banku? W weekend nie zapłacisz kartą i nie skorzystasz z bankomatu

Natomiast w banku Santander od nocy z piątku na sobotę (14/15 lipca) od godziny 23:00 do 9:30 nie będą działały płatności w sklepach internetowych, BLIK oraz przelewy natychmiastowe, a w godzinach 6:30 - 9:30 nie zalogujemy się też do aplikacji mobilnej i bankowości internetowej. W Velo Banku z soboty na niedzielę (15/16 lipca) od 23:50 do 6:00 klienci nie skorzystają z BLIK-a, nie zalogują się do bankowości mobilnej i internetowej oraz mogą spotkać problemy z płatnościami online kartą płatniczą.