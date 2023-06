Szwajcarski skarbiec innowacji. Miejsce, gdzie P&G trzyma swoje największe skarby

Jedną z innowacji P&G, które odpowiadają na to wyzwanie, są kapsułki do prania Ariel w opakowaniu ECOCLIC®. Działanie produktu demonstruje naukowczyni z brukselskiego centrum innowacji firmy. W dwóch przezroczystych naczyniach ma rozpuszczone środki do prania. Ciecz o różowym kolorze przedstawia działanie przykładowego produktu z rynku, niebieski to rozpuszczona kapsułka Ariel ECOCLIC®. W obu naczyniach zanurza próbki białej tkaniny, uprzednio zabrudzonej brązowym mazidłem – mieszaniną oleju, ziemi, kakao i keczupu. Naczynie z różowym płynem wiruje dwa razy dłużej. Oba piorą w około 20 stopniach. Po kilku chwilach ekspertka wyjmuje oba kawałki tkaniny, wyciska zbędną wodę i rozkłada przed nami. Efekt? Tkanina wyjęta z różowego płynu jest poszarzała, a zabrudzenie nie do końca zeszło. Z kolei ta wyprana w Arielu jest czyściutka i śnieżnobiała.