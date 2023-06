Meta ma potężną technologię, która w dodatku działa po polsku. Ale boi się ją udostępnić

Wielu Polaków nie wyobraża sobie polskiej kultury popularnej bez głosu Jarosława Boberka czy Piotra Fronczewskiego. Nowe dokonanie Mety daje nadzieję, że wiele głosów pozostanie z nami na zawsze, a gwarantować ma to model AI tekst-na-głos Voicebox od Meta AI. Jednak póki co to tylko teoria, bo koncern boi się oddać model do użytku szerszemu gronu