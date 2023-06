Oto dowód na to, że najwyższy czas pożegnać hasła. Ostatni wyciek danych to gwóźdź do trumny

To zapewne nie ostatni wyciek, ludzie dalej będą instalować złośliwe oprogramowanie albo wchodzić na fałszywe strony i tam wpisywać swoje hasła. Giganci technologiczni dążą do odejścia od nich od jakiegoś czasu, ale dopiero niedawny ruch Google'a sprawia, że proces ruszy z kopyta. Przynajmniej jest na to szansa, bo wielu użytkowników zobaczy, że jest taka metoda jak passkeys i zdecydowanie ułatwia ona proces logowania. Sprzęt sam generuje klucz, a zatwierdzamy się tak, jak odblokowuje się telefon czy komputer: kodem PIN bądź odciskiem palca. Dzięki temu żadne zapamiętywanie kombinacji nie jest potrzebne (a pewnie stąd taka popularność m.in. "123456", bo komu by się chciało ciągle zastanawiać, co wymyśliło się jakiś czas temu).