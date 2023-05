Klikam po menu i tak mnie naszło. Telewizory smart TV Samsunga zastąpią niejeden komputer

Nowoczesne telewizory smart TV pełnią również funkcję platformy do gier i grania w chmurze. Nie zawierają co prawda potężnych układów graficznych znanych z PC czy konsol, ale za to wspaniale integrują się z usługami strumieniującymi gry. To niestety oznacza, że by móc skorzystać z usług gamingowych na smart TV Samsunga należy nie tylko mieć łączność z Internetem, ale też owo łącze musi być relatywnie wydajne.