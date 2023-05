Pierwszy kulisty dom na świecie. Po kilku latach naziści kazali go rozebrać

Prof. Lipiński ma na swoim koncie również inny ciekawy, zaokrąglony dom, do dzisiaj nazywany przez wrocławian "grzybkiem". Jak wspominał inwestor, dla którego powstała nietypowa konstrukcja, włodarze dzielnicy zgodzili się na sprzedaż działki i wybudowanie na niej domu pod warunkiem, że jego kształt będzie nietypowy. Czy chcieli w ten sposób odstraszyć potencjalnego kupca, czy może urozmaicić wygląd dzielnicy? Jeśli to drugie, to im się udało, bo inżynier Bolesław Jahn poprosił o pomoc swojego kolegę architekta, którym był właśnie prof. Lipiński. Patrząc na to, jak "grzybek" wygląda, można skojarzyć go z budynkiem na szczycie Śnieżki. To nie przypadek, bo i tę futurystyczną konstrukcję zaprojektował wrocławski architekt.