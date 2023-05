Microsoft porzucił Windowsa XP, więc fani stworzyli nowe narzędzie

System Windows XP został już dawno temu porzucony przez Microsoft. To oznacza, że firma nie dba już o zgodność swoich usług i oprogramowania z tym systemem. To również oznacza, że nie są już publikowane do niego aplikacje. Jeżeli XP z jakiegoś powodu jest niestabilny lub jeżeli znaleziona została w nim luka w zabezpieczeniach - Microsoft nic już z tym nie zrobi.