Lekkie, wygodne i niestety nieco za drogie. Jabra Evolve 65 Flex to idealne słuchawki do pracy i... tylko do pracy

Jabra Evolve 65 Flex są lekkie, wygodne, mogą się składać – idealne słuchawki do podróży? Tak, ale... jeżeli chcecie je łatwo przenosić, a potem wyciągać w tramwaju, kawiarni czy biurze. Natomiast jeśli oczekujecie od słuchawek, że będą z wami przy innych aktywnościach, jak szybkim spacerze, robieniu zakupów czy tym podobnych czynnościach, to rodzi się pewien problem. Może to kwestia mojej głowy – a konkretnie czapki – ale bardzo często miałem wrażenie, że słuchawki na mnie źle leżą. Dyskomfort to jedno, ale one mi się po prostu zsuwały.