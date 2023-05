Jak to ma działać? Wystarczy czytać na głos wyświetlane na ekranie iPhone’a lub iPada komunikaty przez piętnaście minut. I to tak naprawdę tyle. Oprogramowanie zajmie się detekcją głosu i zapewni możliwość „mówienia”, niemal jakby słowa padały z ust użytkownika. Całość dodatkowo jest zintegrowana z funkcją Live Speech, w której wystarczy wpisać to, co chcemy przekazać. I już, iPhone przemówi nie tylko za nas, ale i naszym głosem - świetna sprawa! Apple podaje, że Personal Voice będzie dostępny w języku angielskim.