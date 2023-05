Huawei nova 11i już w Polsce. Dobry smartfon w niezłej cenie, a do tego promocja na start

Akumulator urządzenia ma 5000 mAh pojemności, który obsługuje ładowanie z mocą do 40 W. Procesor urządzenia to Snapdragon 680, któremu towarzyszy 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Wymiary urządzenia to 164,6 x 75,55 x 8,55 mm, a waga to 193 g. Huawei nova 11i obsługuje łączność 4G, Bluetooth 5.0 oraz płatności NFC.