Duża wizualna nowość w Google Chrome. Zobaczą ją tylko użytkownicy Windows 11

Efekt Mica w wielkim skrócie zamienia określony element interfejsu w taki sposób, że wygląda, jakby był wykonany z matowego szkła. Dzięki temu wszystko, co znajduje się pod nim - jak np. tapety czy karty aplikacji - przebija kolory, co daje piękne efekty. Te zaprezentował użytkownik Twittera Leopeva64, który od czasu do czasu dostarcza informacje na temat nowości Google Chrome.