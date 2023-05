Nie musisz brać kredytu na nowe słuchawki. Sprawdziłem Edifier W820NB Plus

Prawdopodobnie nie powinienem być aż tak zdziwiony, że słuchawki tego typu dobrze izolują od otoczenia nawet bez włączonego ANC, ale Edifier W820NB Plus radzą sobie z tym zadaniem naprawdę zaskakująco dobrze. Do tego stopnia, że a) bardzo często siedziałem w nich bez włączania ANC czy nawet podłączania ich do telefonu i b) miałem lekkie problemy z komunikacją z żoną, która pomagała mi w robieniu zdjęć. Po prostu w momencie, kiedy zakładała je na głowę - i to wyłączone - przestawała słyszeć to, co do niej mówiłem.