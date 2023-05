Bluetti pokaże przyszłość energii odnawialnej na GreenPower 2023 w Poznaniu

AC180 - potężna przenośna stacja o wielkiej mocy 1800W

AC180 to topowa przenośna stacja energetyczna o wysokiej pojemności 1152 Wh i maksymalnej mocy wynoszącej 1800 W. Posiada solidną i wodoodporną (IP65) konstrukcję, co sprawia, że jest odpowiednia do użytku w ekstremalnych warunkach. Do tego posiada tryb zwiększania mocy, który pozwala podnieść wyjście AC aż do 2700 W, z myślą o wymagających energetycznie urządzeniach.