Możemy spać spokojnie. SI nie rozpocznie wojny termojądrowej

Block Nuclear Launch by Autonomous Artificial Intelligence Act to ustawa, na mocy której rząd federalny Stanów Zjednoczonych nie mógłby wdrożyć mechanizmów automatycznego uruchomienia broni jądrowej, zarządzanych przez sztuczną inteligencję. Jeżeli ustawa ta zostanie przegłosowana - a niemal wszystko na to wskazuje - decyzja o użyciu każdej jednostki broni jądrowej musi być ostatecznie podjęta i zatwierdzona przez człowieka.