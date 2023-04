Microsoft zapowiedział najlepsze Surface’y w historii. Pięknie klikają

Za trwałość Microsoft All-in-One Keyboard mogę poręczyć sam, nie muszę wspomagać się doświadczeniami znajomych. To klawiatura z gładzikiem, zaprojektowana z myślą o użytkowaniu kanapowym, by wygodnie obsługiwać konsole do gier i smart TV w tych chwilach, gdy gamepad lub pilot się do nawigacji po danej aplikacji (w szczególności przeglądarce internetowej) średnio nadają. Do dziś używam tej klawiatury - przetrwała dwie generacje konsol, kilka telewizorów i liczne imprezy z niesfornymi gośćmi. A na dodatek nie pamiętam, ile razy wymieniałem w niej baterie przez te wszystkie lata - chciałbym zaryzykować odpowiedź nigdy, ale szczerze nie jestem pewien.