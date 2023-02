Eksplorator plików będzie aplikacją. Ciekawe, ile programów w Windowsie przestanie przez to działać

Microsoft poinformował, że przez ostatni rok zespół inżynierów zajmujących się Eksploratorem plików pracował, by przenieść go do środowiska WinAppSDK i WinUI 3.1. Czyli tłumacząc z nerdowego na ludzkie: by Eksplorator plików działał przy użyciu tych samych technologii i mechanizmów, co pozostałe nowoczesne aplikacje dla Windowsa.