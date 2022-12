Polacy coraz chętniej sięgają po ekspresy. Podpowiadamy, w którym kawa wyjdzie najlepsza

Absolutna klasyka. W Moccamasterze zaparzycie klasyczny przelew, czyli kawę przelewową. Opisywany model przede wszystkim pięknie wygląda, ale robi też równie dobrą kawę. Czas parzenia zajmuje od 4 do 6 minut, zaś zakres temperatury wynosi 92-96°C. To optymalna temperatura do parzenia kawy, bowiem wrzątek nie jest zalecany i możne wpłynąć na smak. Inną ważną funkcją jest 9-otworowa głowica zraszająca kawę. Dzięki temu ziarna są równomiernie zwilżone, co powoduje, że napar nie będzie np. przeparzony. Tanie ekspresy do kawy leją wodę w jedno miejsce, przez co nie wydobywają z ziaren wszystkiego, co można.