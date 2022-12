Jak usunąć grupę na Facebooku? Poradnik

Usuwanie grupy na Facebooku to prosty, lecz czasochłonny proces. Jeżeli nie widzisz opcji, aby to zrobić, jest to spowodowane ukryciem tej możliwości przez Facebooka. W tym artykule powiemy, jak usunąć grupę na Facebooku oraz o alternatywnym rozwiązaniu dla tych, którzy nie chcą permanentnie tracić zawartości grupy.