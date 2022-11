Księżyc urządził satelicie GOES zaćmienie Słońca. Co za widok!

GOES-16 to satelita wystrzelony z Ziemi 19 listopada 2016 r. Od tego czasu satelita znajduje się na orbicie geostacjonarnej w odległości 35 780 km nad powierzchnią Ziemi. Jak wszystkie satelity z serii GOES jego głównym przeznaczeniem jest obserwowanie powierzchni Ziemi, ale w przeciwieństwie do swoich poprzedników, został on wyposażony w instrumenty pozwalające monitorować pogodę kosmiczną oraz powierzchnię Słońca.