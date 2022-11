Wchodzisz do pracy i oddajesz swój mózg pracodawcy. Dystopia staje się rzeczywistością

Zanim tego typu technologia zostanie szerzej wprowadzona do miejsc pracy, warto zbadać dokładniej jeszcze jedną kwestię. Skoro urządzenia będą zbierały w trakcie pracy więcej danych o pracowniku niż potrzeba do wykonania przez niego konkretnego zadania, to kiedy pojawi się pokusa, aby zebrane dane zmonetyzować. Producenci przekonują, że pracownik jest właścicielem swoich danych i to on decyduje o ich udostępnieniu pracodawcy. Jednak na pewnym etapie upowszechniania technologii może się okazać, że zgoda na przekazywanie danych jest jednym z warunków zatrudnienia na tym czy innym stanowisku. Decyzja zatem teoretycznie pozostanie w gestii potencjalnego pracownika, ale alternatywą dla zgody może stać się… brak zatrudnienia.