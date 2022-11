Manekiny z dodatku do Resident Evil Village będą mi się śnić po nocach

Shadows of Rose przenosi gracza do podziemnego kompleksu korytarzy pod wielką zabytkową posesją, znaną z podstawowej wersji gry. Zjeżdżając windą głęboko pod ziemię, główna bohaterka rozszerzenia musi odnaleźć przełączniki przywracające zasilanie, a następnie wrócić z nimi do punktu startu. Brzmi banalnie? No to teraz dodajcie do tego brak broni palnej oraz przeciwnika, którego musimy stale mieć w zasięgu wzroku, żeby nas nie dopadł.