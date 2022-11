Każdy samolot będzie teraz bombowcem. Amerykanie odpalą rakiety z palet

Rapid Dragon to niezwykły system uzbrojenia. W skrócie chodzi o to, żeby wykorzystać gigantyczną flotę samolotów transportowych USA do zrzucania pocisków manewrujących, hurtem na paletach. I trzeba przyznać, że rozwiązanie ujmuje swoją prostotą, a jednocześnie budzi respekt z powodu siły ognia. Rapid Dragon pozwala zamienić w dowolnym momencie standardowy wojskowy samolot transportowy w strategiczny bombowiec.