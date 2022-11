Sprzedający na OLX muszą uważać na tę wiadomość. Nie ufaj nikomu, kto zaczyna tak rozmowę

Bardziej doświadczeni sprzedawcy wiedzą, że tak to nie działa, ale niewtajemniczeni mogą wejść na stronę. Ta przypomina serwisy płatnicze czy bankowe. Jeżeli poda się na niej dane do logowania, to te rzecz jasna trafią w ręce oszustów. Nieuważna ofiara może wklepywać kody SMS na podanej stronie, doprowadzając do tego, że przestępcy dodadzą swój rachunek do zaufanych odbiorców lub też wyprowadzą wszystkie oszczędności.