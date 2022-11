W sam raz na Mundial: MSI dodaje FIFA 23 i zestaw gracza do laptopa. Można oszczędzić 2000 zł

Zasady promocji są bardzo proste: wystarczy do 11 grudnia, do godziny 23:55 kupić jeden z wybranych laptopów MSI podlegających promocji. Co świetne, w katalogu urządzeń znajdują się nie tylko topowe jednostki dla wymagających graczy, ale również przystępniejszy cenowo sprzęt z układami RTX 3050 Ti, a także laptopy stworzone do kreatywnej pracy. Pełna lista laptopów objętych promocją znajduje się na oficjalnej stronie MSI.



Po nabyciu nowego laptopa (zazdraszczam i gratuluję) trzeba go zarejestrować na witrynie MSI, przypisując do swojego konta w zakładce Moje Produkty. Później odwiedzamy sekcję Promocje w zakładce Członkostwo na tej samej platformie, po czym wybieramy nagrodę do odebrania. W tym przypadku będzie to gra FIFA 23 oraz zestaw gracza. Zestawy składają się z plecaków, toreb i słuchawek, w zależności od nabytego modelu. Szczegółowa instrukcja rejestracji laptopa MSI krok po kroku znajduje się w tym miejscu.



Warto dodać, że same laptopy wciąż są objęte cenowymi rabatami, pozwalającymi oszczędzić do 2000 złotych na zakupie. Im bardziej wydajny sprzęt, tym zazwyczaj wyższa wysokość rabatu.