5 lekcji, które cyfrowy przedsiębiorca powinien wyciągnąć z konferencji INVO

Jak tłumaczyła podczas swojego wystąpienia Olivia Drost, za sprawą współpracy z influencerem wzrasta świadomość o marce. Daje możliwość wypromowania nowego produktu, usługi lub firmy, która jeszcze nie jest znana na rynku lub na razie dotarła do małego grona konsumentów. Influencer marketing zwiększa także zaufanie do produktu czy marki, bo społeczność zgromadzona wokół influencera ufa jego opiniom. Ludzie wychodzą z założenia, że skoro dana osoba coś poleca, to robi to szczerze i autentycznie. Co więcej, influencerzy potrafią skutecznie przekierować ruch na stronę internetową czy wytworzyć popyt na określony produkt. Influencer marketing gwarantuje 11 razy większy ROI niż w przypadku standardowych działań marketingowych.