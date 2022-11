Jak wyłączyć śledzenie na Facebooku? Dlaczego Facebook nas śledzi?

Za śledzenie na Facebooku odpowiada wtyczka Meta Pixel (dawniej Pixel Facebooka). Wtyczka to może za dużo powiedziane, jest to właściwie niewielki kawałek kodu HTML, który umożliwia zbieranie i przetwarzanie informacji o użytkowniku odwiedzającym daną witrynę. Zbierane informacje to m.in. informacje o lokalizacji osoby odwiedzającej stronę, informacje o przeglądarce czy informacje wpisywane w polach tekstowych.