Długo się przed tym broniłem. Tak smartwatch pomaga mi dbać o zdrowie

To, co widzicie na zdjęciu powyżej to pomiar EKG. Ponad 1/4 Polaków nie wie co to EKG, ale za to zdecydowana większość (80 proc.) deklaruje, że gdyby miała łatwy dostęp do tego badania, to robiłoby je często. Teraz mają taką możliwość za pomocą Huawei Watch D. I co najlepsze - nie wymaga to umawiania się na wizytę lekarską, nie trzeba podpinać się do skomplikowanej aparatury. Wystarczy nacisnąć przycisk i rozpocząć pomiar. Jeżeli to nie są przewagi smartwatcha nad ciśnieniomierzem i aparaturą do EKG, to do głowy przychodzi mi jeszcze tylko jedna.