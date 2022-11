Leciała przez kosmos i nagle ją coś zjadło. Nieoczekiwany rozbłysk zaskoczył naukowców

Jedno tylko nie daje spokoju. Skoro czarna dziura była całkowicie niewidoczna, uśpiona, nie pożerała niczego i ujawniła się dopiero, gdy zaczęła rozszarpywać przelatującą gwiazdę, to czy my też możemy się znajdować na kursie kolizyjnym z takim obiektem i o tym nie wiedzieć? Cóż, jeżeli faktycznie zbliżymy się do takiego obiektu, to będziemy pierwszymi, którzy się o tym dowiedzą. Miejmy nadzieję, że wtedy też nasz koniec będzie obserwował ktoś z odległych rejonów wszechświata.