Z EKObarometru wynika, że 64 proc. Polaków deklaruje pozytywne podejście do reklam z elementami ekologicznymi, a czterech na 10 respondentów twierdzi, że przyczyniają się one do wzrostu świadomości ludzi na temat problemów związanych z środowiskiem (40 proc.). Jednak tylko 13 proc. osób wykazuje się znajomością poprawnej definicji greenwashingu i jest to taki sam odsetek osób, co w poprzedniej edycji. Jednak z drugiej strony, Polacy bardziej sceptycznie niż przed rokiem podchodzą do treści reklamowych, wykorzystujących elementy ekologiczne.