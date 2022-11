E-paragon bliżej Polski. Otrzymamy unikalne identyfikatory

Teraz wiemy, jak będzie wyglądać dystrybucja takich e-paragonów. Aby otrzymać elektroniczny dokument, konsument będzie musiał podać własny, unikalny identyfikator. Co ważne, nie będzie on powiązany z naszym nazwiskiem czy numerem telefonu, dzięki czemu nie będą tutaj miejsca na jakikolwiek konflikt z przepisami dot. RODO. Przy kasie będziemy jedynie podawali identyfikator, który zostanie wygenerowany w aplikacji do e-paragonów. W ten sposób w sklepie będziemy podawali tylko bezosobowy numer, który pozwoli przypisać paragon do naszej aplikacji.