NASA się kończy. Będzie nowy król kosmosu

Kilka dni temu NASA ogłosiła, że w przyszłym roku w podróż do metalowej planetoidy Psyche poleci sonda kosmiczna, która miała pierwotnie wystartować w sierpniu 2022 roku. Opóźnienie spowodowane problemami z oprogramowaniem sondy niemal zakończyło się anulowaniem całej misji. Teraz co prawda sonda poleci, ale dotarcie do planetoidy potrwa trzy lata dłużej.