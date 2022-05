Załogowa kapsuła kosmiczna budowana przez Boeinga miała być niezależnym, drugim amerykańskim środkiem transportu na pokład stacji kosmicznej. Chcąc zapewnić sobie stały załogowy dostęp do orbity, NASA zleciła budowę statków kosmicznych dwóm firmom: SpaceX oraz Boeing. Crew Dragon wyprodukowany przez SpaceX zacumował do stacji kosmicznej po raz pierwszy w marcu 2019 r. Starliner Boeinga wybrał się w analogiczny bezzałogowy lot testowy w grudniu 2019 r. Pech chciał, że podczas tego lotu niemal wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Statek nie doleciał do stacji kosmicznej i ledwo co w całości wrócił na powierzchnię Ziemi. W efekcie na dwa lata Starliner zniknął z mediów. W tym czasie SpaceX wykonał pierwszy załogowy lot testowy (maj 2020) oraz pierwsze rutynowe misje załogowe.