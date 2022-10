UKE chce wymusić na operatorach ważną zmianę. Chodzi o ukrywanie numerów telefonów

Jak wyjaśnia prezes UKE, takie zachowanie operatorów miało ułatwić życie abonentom, którzy powinni móc uzyskać dostęp do informacji o usługach zrealizowanych na ich rzecz. Tyle że w przypadku telefonów zaufania sprawa jest bardzo delikatna. Ofiara może nie mieć własnego rachunku i wszelkie informacje o połączeniach są podpięte pod wykazy oprawcy czy też opiekuna, co do którego nie ma zaufania. Strach przed tym, że osoba znęcająca może dowiedzieć się o donosie, zapewne paraliżuje przed podjęciem ochronnych działań.